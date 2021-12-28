بعد ضغط جماهيري.. سحب مشروع ملعب الناصرية ووزارة الشباب تغرّم الشركة المنفذة

شفق نيوز/ اعلنت الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة يوم الثلاثاء، سحب العمل من شركة "سار اورو" المنفذة لمشروع ملعب الناصرية الاولمبي سعة 30 الف متفرج بسبب تلكؤ وتاخر الشركة المنفذة بالانجاز.

وقال مدير الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد لوكالة شفق نيوز؛ "لقد شكلنا لجنة من وزارة الشباب والرياضة ونقابة المهندسين وتم سحب العمل من الشركة لعدم الإيفاء بفقرات العقد والانجاز حسب التوقيتات المتفق عليها".

واشار الى ان "اللجنة التي شكلت من قبل وزارة الشباب والرياضة قيّمت مراحل الانجاز ووجدت ان الشركة تلكأت وتأخرت بشكل كبير وبذلك تكون قد أخلت ببنود العقد والاتفاق المبرم بين الطرفين ليحال هذا الخرق للجهات القانونية".

واضاف انه "تم اتخاذ قرار بسحب العمل من الشركة ومنحها لشركة اخرى شرط ان تدفع الشركة السابقة (سار اورو) نفقات المشروع بالكامل".

واوضح انه "تم تبليغ الشركة المتلكئة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن".

وكانت جماهير ذي قار الغاضبة احتشدت أمام هيكل الملعب احتجاجاً لاهمال الملعب وعدم إنجازه اسوة بالمحافظات الاخرى.