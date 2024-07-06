بعد ضربة كروس.. بيدري يغيب عن بقية مباريات يورو 2024

شفق نيوز/ بات من المؤكد، أن يغيب لاعب الوسط الإسباني بيدري عن بقية مباريات المنتخب في بطولة أمم أوروبا 2024 بعد تدخل عنيف من الألماني توني كروس، الذي اعتذر للاعب الشاب لاحقاً.

وخرج بيدري من الملعب باكيا في الدقيقة الثامنة من مباراة ربع النهائي التي أقيمت يوم الجمعة ضد ألمانيا، والتي فازت بها إسبانيا بهدفين مقابل هدف بعد وقت إضافي.

وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، إنه كان يجب طرد كروس، الذي كان يلعب المباراة الأخيرة في مسيرته اللامعة، لكنه لم يحصل حتى على بطاقة صفراء.

من جانبه، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن بيدري يعاني من "التواء من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى".

يذكر أن بيدري، لاعب أساسي في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث شارك أساسيا في أربع من مباريات إسبانيا الخمس، ولم يغب إلا عن المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد ألبانيا، عندما ضمنت إسبانيا بالفعل تصدر المجموعة الثانية.

وكان توني كروس أعلن اعتزاله عندما تنتهي رحلة ألمانيا في البطولة، وكتب في منشور مطول على إنستغرام: "آسف، وأتمنى الشفاء العاجل لبيدري، من الواضح أنه لم يكن في نيتي أن أؤذيك. أتمنى لك الشفاء العاجل وكل التوفيق. أنت لاعب عظيم".