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بعد صواريخ إيران وقرار "فيفا".. الكاظمي لدرجال: ادفعها بالتي هي أحسن

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-17T20:01:59+0000
بعد صواريخ إيران وقرار "فيفا".. الكاظمي لدرجال: ادفعها بالتي هي أحسن

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، وزير الشباب والرياضة (رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم) عدنان درجال، بعدم التصعيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر أمس الأربعاء، إلغاء إقامة لقاء العراق والإمارات، الذي كان مقررا على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، يوم 24 من الشهر الجاري، لأسباب أمنية، وذلك على خلفية القصف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال، التقى مساء اليوم، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة موضوع مباراة العراق والإمارات، وقرار (فيفا) الأخير بعدم إقامتها داخل البلاد".

وأضاف لفتة، أن "درجال شرح للكاظمي تفاصيل القضية، وأن الأخير دعاه إلى عدم تصعيد الموقف، وحلها بالحوار وبـ(التي هي أحسن)"، مرجحاً أن يجري رئيس الوزراء، اتصالاً بالجانب الإماراتي، لدعوة المنتخب على اللعب في بغداد، بعد أن ترك الاتحاد الدولي، القرار إلى الإمارات".

ووصفت وزارة الشباب والرياضة العراقية، في وقت سابق من اليوم، قرار نقل مباراة العراق والإمارات، إلى ملعب محايد بأنه "منافٍ للمنطق وبعيد عن الروح الرياضية"، وفيما بينت أن كثيرا من الأحداث المشابهة والحادة تجري في أغلب دول العالم من دون أخذ قرارات مماثلة بشأنها، كما دعت الاتحادين الدولي والآسيوي إلى متابعة مباراة زامبيا في العراق و"التراجع فوراً" عن قرار نقل المباراة ضمن التصفيات المونديالية.

 

 

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