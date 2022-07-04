بعد صفقة كيسي .. برشلونة يعلن إتمام صفقة كريستينسن

شفق نيوز / أعلن برشلونة، اليوم الإثنين، انضمام المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، إلى الفريق الكتالوني، بشكل رسمي، وذلك بعد ساعات من إعلانه بضم لاعب الوسط فرانك كيسي.

وقال موقع كووورة المتخصص بالأخبار الرياضية إن "كريستينسن سيوقع مع البارسا بشكل مجاني، عقب انتهاء عقده مع تشيلسي، ورفضه لكل عروض التجديد".

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي "توصل النادي إلى اتفاق مع أندرياس كريستينسن، وسيوقع اللاعب عقداً حتى صيف 2026، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 500 مليون يورو".

وأضاف برشلونة "سيقدم النادي، كريستينسن الخميس المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل عقد المؤتمر الصحفي الخاص به".

يذكر أن برشلونة أعلن، اليوم الإثنين، التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، قادما من ميلان، عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده.

وكان رئيس برشلونة، خوان لابورتا، استبق أمس الإعلان الرسمي عن الصفقتين بالقول أن ناديه حسم التعاقد مع الثنائي فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، وأندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، وفيما رفض الحديث عن انتقال نجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، للنادي الكتالوني، مكتفياً بالقول بإنه "لاعب كبير"، أكد أن مسألة تجديد عقد الموهبة الواعدة جافي، تسير بشكل "جيد للغاية".

ويبدأ برشلونة فترة تحضيراته استعدادا للموسم الجديد، يوم الاثنين المقبل، تحت قيادة مديره الفني تشافي.