بعد صدمة النرويج.. نيمار يعلن اعتزاله اللعب دولياً

شفق نيوز- نيوزجيرسي

أعلن النجم البرازيلي نيمار جونيور اعتزاله اللعب دولياً، عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام النرويج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16.

وجاء إعلان نيمار بعد ليلة قاسية على المنتخب البرازيلي في ملعب ميتلايف ستاديوم بولاية نيوجيرسي الأميركية، حيث ودّع "راقصو السامبا" البطولة من محطة مبكرة، في واحدة من أبرز مفاجآت الأدوار الإقصائية.

وقال نيمار في تصريحات عقب المباراة "حاولت.. حاولت. بدأت هنا في ملعب ميتلايف، وأنهيتها هنا. لقد انتهى الأمر الآن"، في إشارة إلى نهاية مشواره مع المنتخب البرازيلي.

ويغادر نيمار المشهد الدولي بوصفه الهداف التاريخي للبرازيل وأحد أبرز نجومها في العقدين الأخيرين.

وكان نيمار قد سجل هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعدما كانت النرويج قد تقدمت بهدفين حملا توقيع النجم إرلينغ هالاند، الأول بضربة رأس في الدقيقة 79، والثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة أيضاً إهدار برونو غيماريش ركلة جزاء مبكرة للبرازيل في الدقيقة 14، تصدى لها الحارس النرويجي أورجان نيلاند ببراعة، قبل أن ينجح المنتخب النرويجي في فرض صلابته الدفاعية واستثمار فاعلية هالاند الهجومية لخطف بطاقة العبور.

وبهذا الفوز، بلغ المنتخب النرويجي الدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بانتظار مواجهة الفائز من مباراة إنكلترا والمكسيك، فيما دخل المنتخب البرازيلي مرحلة صدمة جديدة بعد إخفاقه في الوصول إلى ربع النهائي.