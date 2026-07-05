بعد صدمة المونديال.. كلوب يوافق على قيادة ألمانيا

شفق نيوز- متابعة

أبدى المدرب الألماني يورغن كلوب موافقته على تولي قيادة المنتخب الألماني، خلفاً ليوليان ناغلسمان، وذلك عقب الخروج من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو على حسابه الشخصي في منصة "إكس"، إن كلوب وافق على تولى القيادة الفنية للماكينات، وأن الاتفاق مع الاتحاد الألماني أصبح شبه مكتمل، فيما ما تزال بعض التفاصيل النهائية المتعلقة بالعقد طويل الأمد وآلية انتقاله من منصبه الإداري في مجموعة ريد بول قيد المناقشة، قبل الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وجاء التعاقد مع كلوب في إطار مشروع جديد يهدف لإعادة بناء المنتخب الألماني واستعادة مكانته بين كبار منتخبات العالم، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في البطولات الكبرى.

ويُنتظر أن يقود كلوب، بحسب الإعلام الألماني، عملية تجديد شاملة داخل المنتخب، مع الاعتماد على مزيج من أصحاب الخبرة والمواهب الشابة، مستفيداً من فلسفته المعروفة القائمة على الضغط العالي، واللعب الهجومي، وبناء شخصية تنافسية قوية.