سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد إصابة رونالدو.. تساؤلات بشأن صورة "العشاء الأخير" المخيفة

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-13T16:36:39+0000
بعد إصابة رونالدو.. تساؤلات بشأن صورة "العشاء الأخير" المخيفة

شفق نيوز/ ما أن أعلن اتحاد الكرة البرتغالي إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، حتى بدأت التساؤلات بشأن الأشخاص الذين من الممكن أن يكون هداف يوفنتوس قد نقل العدوى لهم، خاصة وأن آخر الصور التي نشرها على حسابه في تويتر تظهره برفقة المنتخب البرتغالي على العشاء، دون أن يرتدي أي منهم الكمامة.

والتقط الصورة رونالدو بنفسه بطريقة السيلفي على مائدة العشاء، وهو برفقة 25 شخصا من زملائه في منتخب البرتغال، وبجواره مدافع ريال مدريد السابق وبورتو حاليا بيبي، وقد نشرها قبل نحو 18 ساعة على حسابه في تويتر.

كما يأتي الإعلان عن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين من مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس ضمن دوري الأمم، مما يثير المخاوف بشأن انتقال العدوى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة رونالدو بفيروس بـ"كوفيد-19"، بعد خضوعه لفحص في وقت سابق، موضحا أنه لن يشارك في المباراة المقبلة، المقررة الأربعاء في لشبونة ضد منتخب السويد.

وأكد الاتحاد أن "الدولي البرتغالي في وضع جيد ولا يعاني من أي عوارض، وهو في الحجر"، مضيفا "بعد الحالة الإيجابية، خضع اللاعبون الآخرون لاختبارات جديدة صباح الثلاثاء وجاءت كلها سلبية، وهم سيكونون في تصرف (مدرب المنتخب) فرناندو سانتوس لخوض التمارين بعد ظهر اليوم في (مركز التمارين) سيداد دو فوتبول".

وانضم النجم البالغ من العمر 35 عاما الى زميليه في المنتخب حارس ليون الفرنسي أنتوني لوبيش الذي اضطر لمغادرة معسكر المنتخب عشية لقاء فرنسا، ومدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي الذي أبعد عن أبطال أوروبا بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية عشية لقاء الأربعاء الماضي الودي ضد إسبانيا (صفر-صفر) في لشبونة.

ونتيجة إصابته بالفيروس، سيغيب رونالدو بشكل مؤكد عن مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي ضد مضيفه كروتوني يوم السبت، إضافة الى مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل ضد مضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن المجموعة السابعة التي تضم برشلونة الإسباني وفيرينسفاروش المجري.


related

رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 100 هدف دولي

Date: 2020-09-08 20:32:03
رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 100 هدف دولي

انكلترا الى اليورو بسباعية ورونالدو يسجل هاترك ويقرب البرتغال من التأهل

Date: 2019-11-15 06:52:57
انكلترا الى اليورو بسباعية ورونالدو يسجل هاترك ويقرب البرتغال من التأهل

تقارير: رونالدو يكافح كورونا بفنادقه.. ومقرب منه يعلق

Date: 2020-03-15 08:23:59
تقارير: رونالدو يكافح كورونا بفنادقه.. ومقرب منه يعلق

أسوأ سجل تهديفي لرونالدو خلال 10 سنوات

Date: 2019-12-26 12:34:10
أسوأ سجل تهديفي لرونالدو خلال 10 سنوات

هل يتأجل الهدف 100 لرونالدو مع البرتغال؟

Date: 2020-09-04 15:29:08
هل يتأجل الهدف 100 لرونالدو مع البرتغال؟

تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي

Date: 2020-03-12 17:18:50
تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي

الكشف عن هوية لاعب برشلونة المصاب بكورونا

Date: 2020-08-12 16:10:46
الكشف عن هوية لاعب برشلونة المصاب بكورونا

رونالدو يخطف "الجائزة الأخيرة" من ميسي وليفاندوفسكي

Date: 2020-08-10 18:36:11
رونالدو يخطف "الجائزة الأخيرة" من ميسي وليفاندوفسكي