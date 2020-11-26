سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد شفائه من كورونا.. أحمد ابراهيم يلتحق بالقوة الجوية رفقة لاعب محترف

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-26T10:50:41+0000
بعد شفائه من كورونا.. أحمد ابراهيم يلتحق بالقوة الجوية رفقة لاعب محترف

شفق نيوز/ التحق الكابتن احمد براهيم، يوم الخميس، بتدريبات القوة الجوية بعد عودته من دبي وقضاء فترة الحجر واثبات الفحوصات خلوه من فايروس كورونا.

وقال نائب رئيس النادي سمير كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "نجم المنتخب ونادي القوة الجوية اللاعب احمد ابراهيم تماثل للشفاء التام والتحق بصفوف الفريق الذي عاود تدريباته استعدادا للقاء امانة بغداد يوم السبت المقبل".

واضاف ان "المحترف الكونغولي "ليما مابيدي" انظم بصورة رسمية الى صفوف نادي القوة الجوية وسيباشر في تدريباته مع الفريق لتمثيله في الادوار المقبلة".

ويتصدر فريق القوة الجوية فرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 10 نقاط من اربع مباريات خاضها فاز في ثلاثة وتعادل في واحدة.

related

الجوية ينسحب من التعاقد مع علي هادي

Date: 2019-07-26 13:05:13
الجوية ينسحب من التعاقد مع علي هادي

الصقور يتعاقد مع مدافع جديد لخوض الدوري الممتاز وبطولة عربية

Date: 2019-08-17 17:00:45
الصقور يتعاقد مع مدافع جديد لخوض الدوري الممتاز وبطولة عربية

تسمية "جاهد" مدرباً لنادي لقوة الجوية العسكري

Date: 2020-11-13 13:59:36
تسمية "جاهد" مدرباً لنادي لقوة الجوية العسكري

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

Date: 2020-11-25 19:17:18
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

Date: 2019-07-26 14:34:22
ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

ما حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية؟

Date: 2019-10-01 19:35:59
ما حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية؟

لاعبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

Date: 2020-11-24 06:48:51
لاعبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

قرعة البطولة العربية.. الشرطة والجوية يواجهان الكويت والسالمية

Date: 2019-07-27 20:00:18
قرعة البطولة العربية.. الشرطة والجوية يواجهان الكويت والسالمية