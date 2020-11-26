بعد شفائه من كورونا.. أحمد ابراهيم يلتحق بالقوة الجوية رفقة لاعب محترف

شفق نيوز/ التحق الكابتن احمد براهيم، يوم الخميس، بتدريبات القوة الجوية بعد عودته من دبي وقضاء فترة الحجر واثبات الفحوصات خلوه من فايروس كورونا.

وقال نائب رئيس النادي سمير كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "نجم المنتخب ونادي القوة الجوية اللاعب احمد ابراهيم تماثل للشفاء التام والتحق بصفوف الفريق الذي عاود تدريباته استعدادا للقاء امانة بغداد يوم السبت المقبل".

واضاف ان "المحترف الكونغولي "ليما مابيدي" انظم بصورة رسمية الى صفوف نادي القوة الجوية وسيباشر في تدريباته مع الفريق لتمثيله في الادوار المقبلة".

ويتصدر فريق القوة الجوية فرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 10 نقاط من اربع مباريات خاضها فاز في ثلاثة وتعادل في واحدة.