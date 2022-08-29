بعد سماعه لإطلاق نار.. دهوك الكروي يغادر بغداد مضطرا ً: سلامة لاعبينا أهم

شفق نيوز / قرر نادي دهوك، اليوم الاثنين، مغادرة العاصمة بغداد والعودة إلى إقليم كوردستان رغم عدم أخذ التوجيهات من اتحاد الكرة، فيما بيّن أنه "اضطر" لاتخاذ هذه الخطوة بهذه الساعات مع "خطورة" الطريق حاليا.

وقال مشرف الفريق خالد مشير لوكالة شفق نيوز؛ انه "قرر بعد إجراء اتصالات مع إدارة النادي سحب الفريق من الفندق والتوجه الى دهوك حفاظاً على سلامة لاعبي الفريق".

وأضاف مشير "قررنا الانسحاب والعودة لعدم تلقينا أي اتصال من اتحاد الكرة يوضح موقفنا وسيما بعد ان ارتفع التوتر الامني في بغداد".

وأشار مشرف فريق دهوك أن "قرارنا جاء بعد سماعنا لإطلاق نار قريب من مكان اقامتنا في أحد الفنادق على ابو نؤاس، وسط بغداد، لنقرر مغادرة المكان".

وأشار إلى أنه "يجهل طبيعة الطريق ومخاطره وانسداداته ورغم ذلك قررنا مغادرة بغداد الآن وفي وقت متأخر من مساء اليوم تحسباً لحدوث أي مكروه للاعبينا"، مبينا اننا "نحرص على سلامة اللاعبين وان سلامتهم اهم من اي مباراة".

وكان نادي دهوك لكرة القدم يستعد لملاقاة نادي الناصرية يوم 1 ايلول المقبل، وفي حال فوزه فإنه سيخوض مباراة مصيرية أمام امانة بغداد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد لتحديد المتأهل الى الدوري الممتاز العراقي.