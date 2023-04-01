بعد سحبها من إندونيسيا بسبب إسرائيل.. دولة واحدة تطلب استضافة المونديال الشبابي

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الأرجنتين تقدمت بعرض رسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، بعد سحب التنظيم من إندونيسيا.

وقال رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراغواي على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): "نعلم جميعا كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى".

وأضاف "هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، وبالتالي فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون 3 أيام على الأكثر".

وجرّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي، إندونيسيا من حق استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالبطولة.

وأشار الـ"فيفا" إلى أنه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير"، حيث من المقرر أن يبدأ المونديال في 20 مايو 2023.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2023:

العراق، تونس، البرازيل، الإكوادور، كولومبيا، الأوروغواي، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، إسرائيل، سلوفاكيا، السنغال، جامبيا، نيجيريا، غواتيمالا، هندوراس، أمريكا، جزر فيجي، نيوزيلندا، أوزباكستان، الدومينيكان، كوريا الجنوبية، اليابان.

ومن المتوقع ان يشارك منتخب الأرجنتين في مونديال 2023 للشباب، محل منتخب إندونيسيا.