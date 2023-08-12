بعد سجن رئيسها .. الطائرة العراقية تحدد موعداًَ لإختيار بديل وطرح الثقة عن أعضاء بالهيئة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اليوم السبت، تحديد يوم 10 ايلول المقبل موعداً لعقد اجتماع استثنائي لطرح الثقة عن رئيس الاتحاد السابق بعد الحكم عليه بالسجن وتسمية رئيس جديد.

وقال عضو الهيئة العامة سوادي حسين الجبوري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وافق على الموعد المحدد لتسمية رئيس جديد حسب النظام الأساسي وسيرسل ممثلا عنه لمتابعة ومراقبة الانتخابات التكميلية لاختيار الرئيس الجديد".

واضاف ان "الاتحاد العراقي للكرة الطائرة سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الاتحاد وحسب الشروط والقوانين التي جاءت في قانون الاتحادات الرياضية 24 لسنة 2021 والنظام الداخلي للاتحاد حكومية الاتحاد الدولي".

واوضح الجبوري ان "عدداً من الأسماء التي تمتلك الكفاءة والمقدرة على إدارة الاتحاد سترشح للمنصب خلال المرحلة المقبلة".

كما اشار الى ان "عدداً من الاعضاء سيشملون ايضاً بطرح الثقة ممن لا يمتلكون الشرعية، وسيتم انتخاب اسماء جديدة يمتلكون المواصفات والشرعية لتأخذ مكانها الحقيقي في ادارة الاتحاد العراقي للعبة".

وكان الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، قد أكد أمس الجمعة، عدم شرعية كتاب سابق صادر عنه في 8 آب 2023، المتضمن تسمية النائب الثاني لرئيس الاتحاد حبيب علي طاهر لرئاسة الاتحاد وكالة، لمخالفته قانون الاتحادات الرياضية المرقم 24 لسنة 2021 المادة 21 منه، وحسب ما تمت الإشارة إليه في مضمون كتاب اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ذي العدد 1289 في 9 آب 2023.

وكانت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية اصدرت، في 23 أيار 2023، حكماً بحبس رئيس اتحاد كرة الطائرة جميل العبادي، وتحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة قضائية، أظهرت فيه أن الحكم على رئيس إتحاد كرة الطائرة جميل عزيز جعين العبادي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة جاء وفق أحكام المادة 292 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لقيامه اصطناع تأييد تخرج وتزوير شهادته الدراسية.

وكان العبادي يشغل قبل اعتقاله منصب رئيس إتحاد كرة الطائرة منذ قرابة 8 سنوات.