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بعد ساعات من جدل لقاء إنتر وبرشلونة.. قرار مفاجئ من "اليويفا"

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-05T18:47:49+0000
بعد ساعات من جدل لقاء إنتر وبرشلونة.. قرار مفاجئ من "اليويفا"

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارا مفاجئا بإسناده إدارة إحدى المباريات في الدوري الأوروبي، للحكم بول فان بويكل، الذي أثارت قراراته جدلا واسعا في لقاء إنتر وبرشلونة، أمس.

وحرم حكم الفيديو المساعد "فار"، فان بويكل، برشلونة من هدف سجله بيدري بسبب لمسة يد على زميله أنسو فاتي في الدقيقة 68، قبل أن يتدخل حكم الفيديو مرة ثانية لصالح إنتر، حارما النادي الكتالوني من ركلة جزاء إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس في الدقيقة "90+1".

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الاتحاد الأوروبي أسند على الفور إلى فان بويكل، مسؤولية أن يكون حكم "الفار" في مباراة روما وريال بيتيس بالدوري الأوروبي، غدا الخميس.

وأشار الموقع إلى أن قرار "اليويفا" يعني أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي توقيع عقوبة على فان بويكل، بسبب قراراته الجدلية في مباراة إنتر وبرشلونة.

وأوضح أن خبراء التحكيم في إيطاليا، اتفقوا على أن زوايا الكاميرات الموجودة تحت تصرف حكم "الفار" خلال لقاء إنتر وبرشلونة، لم تكن واضحة بما يكفي، كي تجعله يطلب استدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللقطة التي طالب فيها لاعبو برشلونة بركلة جزاء.

يذكر أن مواجهة إنتر وبرشلونة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

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