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بعد ساعات قليلة.. الاتحاد العراقي يتراجع عن العقوبة المفروضة على نادي القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-16T16:20:38+0000
بعد ساعات قليلة.. الاتحاد العراقي يتراجع عن العقوبة المفروضة على نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إيقاف العقوبة المفروضة على نادي القوة الجوية، وذلك بعد ساعات قليلة من فرضها.

واجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدَم، يوم الخميس، وناقشت طلبَ مُراجعة القرارِ المُقدم من الأمانةِ العامّة لاتحادِ الكرة بشأنِ قرار لجنةِ الانضباط المُرقم 117 في ٢٠٢٢/٦/١٦ والخاصّ بمباراةِ فريقي القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ (١٣/٦/٢٠٢٢) ضمن الدورِ ربع النهائيّ لبطولةِ كأس العراق، وذلك لظهورِ أدلةٍ جديدةٍ في القضيةِ واجِبة النظر وفق المادة ١/١٣٣ انضباط، وقد اطلعت اللجنةُ على مُحتوياتِ القرص المُدمج المُقدم مع الطلبِ، وتبينَ للجنة أن هناك حالاتٍ وأدلةً جديدةً واجبة النظر لم تكن مُتوفرةً للجنةِ عند صُدورِ القرار، فقررت اللجنةُ قبولَ الطلب، وقَضتْ بما يلي:

1-إيقاف تَنفيذ العُقوبَة الصادرة بحقِ نادي القوة الجويّة الوارِدة في القرارِ 117 في ٢٠٢٢/٦/١٦ لحِين الاطلاعِ على جميع الأدلةِ والحالاتِ التي حدثت في المُباراة.

2-قرّرت اللجنة استضافةَ مُشرف المباراة والمُنسق الأمنيّ للمباراةِ يوم الاثنين المُوافق (٢٠/٦/٢٠٢٢) في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وكان الاتحاد وبعد الاطلاع على تفاصيل تقريرين ومقاطع الفيديو، لاحظت وجودَ أعمال شغبٍ وفوضى من قبل جمهورِ نادي القوة الجويّة وإلحاق الضررِ في مقاعدِ المتفرجين، وكذلك التجاوز على الحكمِ الدوليّ المُساعد الأول كرار عبد الكريم بضربه بقناني الماءِ والحجارةِ، وهو ما أدّى إلى إصابةِ كتفهُ الأيسر.

وعليه قررت اللجنة، وفق البيان، حِرمان فريق نادي القوة الجويّة من اللعبِ على أرضه المُفترضةِ وبدون جمهورٍ ولخمس مبارياتٍ، استناداً لأحكامِ المادة 67/ انضباط، وبدلالةِ المادة 15 انضباط، على أن يجري سريانُ العقوبة في هذا الموسمِ والموسم المُقبل 2022-2023.

كما قررت فرض غرامةٍ ماليةٍ على نادي القوةِ الجويّة مُقدارها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي، استناداً للمادة 19 انضباط ، مشددة على أن نادي القوة الجويّة يتحمل الأضرارَ التي حدثت في ملعبِ الشعب الدوليّ حسب ما تقررهُ اللجنةُ التحقيقيّة المُشكلة من قبل وزارةِ الشَباب والرياضة .

واشار البيان الى استدعاءُ كل من مدربِ نادي القوة الجويّة (قحطان جثير) ورئيس رابطة مُشجعي القوة الجويّة (ضياء سمير) ورئيس رابطة مُشجعي نادي الزوراء (أمير المالكي) للحضورِ إلى لجنة الانضباط بمقرّ الاتحاد يوم الاثنين المقبل المُوافق 20 من حزيران الجاري.

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