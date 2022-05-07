بعد ساعات على إقالة العنكوشي..الديوانية يرفض القرار ويصعّد الموقف مع الشباب والرياضة قضائياً

شفق نيوز / وصف نادي الديوانية الرياضي، اليوم السبت، قرار حل الهيئة الإدارية للنادي بأنه "غير شرعي"، وفيما بيّن ان مؤتمر "الإقالة" جاء وسط غياب ممثلي فرق النادي ورابطة المشجعين الذين يشكلون أغلبية الهيئة العامة للنادي، أكد رفضه تدخل وزارة الشباب والرياضة في شؤون الأندية وإقدامه على رفع دعوى قضائية بذلك.

وقال نادي الديوانية الرياضي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تفاجئنا اليوم بإقامة مؤتمر إنتخابي باسم نادي الديوانية الرياضي يدعو الى حل الهيئة الادارية للنادي وبدورنا نؤكد لكم عدم علمنا ومعرفتنا بهذا المؤتمر غير الشرعي والذي لا يخص نادي الديوانية الرياضي".

وأضاف البيان أن "المؤتمر شهد غياب كافة فرق النادي لمختلف الألعاب (كرة القدم بفئاتها، وكرة السلة، والمصارعة، والتايكوندو، وأيضا رابطة المشجعين الرسمية) الذين يشكلون أكثر من ثلثي الهيئة العامة وايضا عدم سلك الطرق القانونية المذكورة في قانون الأندية الرياضية فيما يخص الدعوة والاعلان وتسديد الاشتراكات الخاصة بالأندية".

وتابع النادي في بيانه "نؤكد رفضنا لتدخل وزارة الشباب والرياضة في شؤون الاندية وهذا الامر يعتبر مخالفة واضحة لقانون الاندية الرياضية، ولذلك سنقدم طعننا القانوني بهذا المؤتمر الذي جاء في وقت حرج جداً ويهدد مستقبل فريق كرة القدم الذي بدأ مؤخراً بتحسن ملحوظ فيما يخص النتائج والمستوى، وهو أمام مباريات مصيرية لضمان البقاء"، لذلك نؤكد لكم اتخاذنا كافة الطرق القانونية لضمان حق النادي واستقراره بعيداً عن الغايات والمصالح الشخصية".

وقدم النادي "شكره الجزيل الى جمهورنا الوفي لوقوفه وقفة الرجال المشرفة اتجاه هكذا أمور تهدد مستقبل النادي وسمعته الرياضية"، داعياً جميع المحبين الى "التكاتف ودعم فريقنا الكروي وخاصة الآن ونحن في هذه الأوقات الحرجة والمصيرية".

وكانت الهيئة العامة لنادي الديوانية قررت، اليوم السبت، سحب الثقة عن ادارة النادي ورئيسه حسين العنكوشي، فيما انتخبت هيئة مؤقتة لادارة النادي، في حين اتهم العنكوشي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بدعم هذه الخطوة من خلال إرسال ممثل عن الوزارة، مبينا أن الاجتماع غير قانوني بسبب عدم اكتمال النصاب حيث حضر 27 شخصا فقط، بينما عدد اعضاء الهيئة العامة هو 129 عضوا.