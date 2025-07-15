بعد زاخو.. دهوك يرفض اللعب في السليمانية: نطالب بخوض نهائي الكأس في بغداد

شفق نيوز- دهوك

أعلنت إدارة نادي دهوك، يوم الثلاثاء، رفضها اللعب في ملعب نوروز، مؤكدة تفضيلها بأن يكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لنهائي كأس العراق الجمعة المقبل.

وذكرت الإدارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت بمحافظ دهوك علي تتار بشان، لبحث اللقاء المهم بين دهوك وزاخو في ختام كأس العراق الجمعة المقبل، مبينة أن نتائج الاجتماع كانت تتمحور حول المطالبة بعدم اللعب في ملعب نوروز وتفضيل اللعب في العاصمة بغداد.

وأضاف البيان، أن "قرار تحديد ملعب نوروز لاحتضان المباراة من قبل اتحاد الكرة غير صحيح لأن لايمكن السيطرة على الجمهور"، موضحاً أن "ملعب نوروز لا يحتوي على الجدران العازلة بين الجماهير والمهم سلامة الجماهير واللاعبين".

وتابعت الإدارة حديثها بالقول: "لا نمانع اللعب أمام زاخو في ملعب الشعب الدولي ونثق بقدرة الاتحاد العراقي على تأمين المباراة وإنجاحها".

هذا وقدمت إدارة نادي زاخو، يوم أمس الاثنين، كتاباً رسمياً إلى اتحاد العراقي لكرة القدم أكدت فيه رفض اللعب على ملعب السليمانية أو ملعب نوروز.

في حين، أعلنت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، أمس، أن ملعب نوروز في محافظة السليمانية سيحتضن في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل المباراةَ النهائية لبطولة كأس العراق لموسم 2024-2025 التي ستجمع فريقي دهوك وزاخو.