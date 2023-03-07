بعد رونالدو.. لوكا مودريتش يتلقى عرضاً من النصر السعودي

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، تلقى عرضاً من نادي النصر السعودي للانضمام إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن وجهة مودريتش المقبلة ستكون انضمامه للنصر، حيث يحظى وكلاء اللاعب الكرواتي بعلاقات جيدة مع النادي السعودي.

وأضافت أن المدير الرياضي لنادي النصر هو مواطنه الكرواتي جوران فوسيفتش، كذلك وجود كريستيانو رونالدو في السعودية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على توقيع عقد كبير مع النادي السعودي، كل ذلك يدعم فرص وجود مودريتش مع "العالمي".

وأشارت إلى أنه لم يتم تمديد عقد النجم الكرواتي حتى الآن، وهو أقرب إلى الرحيل عن التمديد مع ريال مدريد.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة النصر ترغب في الجمع بين سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، والكرواتي لوكا مودريتش، إلى جانب كريستيانو رونالدو.

وكانت إدارة النصر قد عرضت سابقا على مودريتش، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 حزيران، يونيو المقبل، عرضا لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.

وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادما من توتنهام، مقابل 35 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.

وتواجد لوكا مودريتش ضمن قائمة كرواتيا للتوقف الدولي المقبل في شهر آذار/ مارس الجاري.

وكان مودريتش قد رفض الإعلان عن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده بعد انتهاء مشوار كرواتيا في كأس العالم الاخير 2022 في قطر، على الرغم من بلوغه سن الـ37 عامًا.

إلى ذلك، يحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.