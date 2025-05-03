بعد رفض عرض عراقي.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا تحت 17 عامًا

شفق نيوز/ أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، بإسناد تنظيم النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال اجتماعها الرابع الذي عُقد يوم السبت في مدينة جدة.

وجاء هذا القرار بعد عملية تقييم شاملة للملفات المقدّمة، إلى جانب إجراء تقييم شامل للمخاطر، وقد اختارت اللجنة الاتحاد السعودي لكرة القدم من بين ثلاثة اتحادات تقدّمت بملفات الاستضافة، وهي: الاتحاد الصيني لكرة القدم، والاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى جانب الاتحاد السعودي.

وأشارت اللجنة، إلى أن كلاً من الاتحادين الصيني والسعودي استوفيا متطلبات الاستضافة، لكنها أخذت في الاعتبار القرار السابق الصادر عن لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي، والذي تم بموجبه منح حق استضافة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا خلال الفترة من 2026 حتى 2028 إلى الاتحاد الصيني، وعليه تم الاتفاق على إسناد البطولة الخاصة بالرجال إلى الاتحاد السعودي، في إطار السعي لتحقيق التنوّع والعدالة في عملية اختيار الدول المستضيفة.