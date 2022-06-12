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بعد رحلة مضنية.. ناشئة العراق لكرة القدم يخوضون أولى وحداتهم التدريبية في تركيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-12T13:13:11+0000
بعد رحلة مضنية.. ناشئة العراق لكرة القدم يخوضون أولى وحداتهم التدريبية في تركيا

شفق نيوز/ خاض منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، أول وحدة تدريبية في مدينة أنطاليا التركية التي وصلها في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد انتظار لنحو من سبع ساعات في اسطنبول بسبب الإجراءات الإدارية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوحدة التدريبية شهدت تدريبات خفيفة واسترخاءً لرفع الجهد والإرهاق جراء السفر على أن تكون هناك وحدة تدريبية مسائية تكتيكية أكثر.

والتحقَ بالوفد الثنائي أحمد عبد الرضا المحترف في نادي بيرشخوت البلجيكي، واللاعب علي الوادي المحترف في نادي لومبي الدنماركي.

وقال المدرب المساعد للمنتخب، سعد عبد الحميد، إن "اللاعبين بدأوا بالاستقرار في مقر الإقامة وانتظمت التدريبات، حيث سيطبق المنهاج التدريبي المقرر في المعسكر، وستغير مواعيد المباريات التجريبية وفق الوصولِ المتأخر للفريق، حيث كان من المقرر خوض المباراة الأولى اليوم لكن الجهاز الفني قرر تغيير منهاج المباريات التجريبية".

وبينَ ان "مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا أعلنت بشكل رسمي، وسيتم ترتيب التدريبات والمباريات التجريبية وفق جدول مبارياتنا في بطولة غرب آسيا للاستفادة من الأجواء المتشابهة بين مدينة انطاليا ومدينة العقبة في الأردن التي ستقام فيها بطولة غرب آسيا".

واختتم عبد الحميد حديثه بالقول، إن "المعسكر فرصة طيبة لنكون على أتمّ الجاهزية البدنية والفنية، خصوصاً بعد التحاق اللاعبين المحترفين في أوروبا واكتمال عقد الفريق، وبالتالي سيكون الفريق في جاهزية تامة قبل التوجه إلى البطولة".

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