بعد رحلة كروية لأكثر من عقدين.. مودريتش يقترب من الاعتزال

شفق نيوز- متابعة

يعتزم نجم خط الوسط الكرواتي ولاعب ريال مدريد السابق لوكا مودريتش، إنهاء مسيرته الاحترافية لكرة القدم بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما نشره الصحفي نيكولو شيرا عبر منصة "إكس"، فإن مودريتش البالغ من العمر 40 عاماً، سيعلن اعتزاله رسمياً عقب انتهاء مشاركته مع منتخب كرواتيا في المونديال المقبل، ليضع حداً لمسيرة دولية امتدت لسنوات طويلة مليئة بالإنجازات.

وينتظر أن يكمل اللاعب عامه الـ41 في أيلول/ سبتمبر المقبل، في وقت تشير فيه التقارير إلى أنه رفض تمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي، ما يعني رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسيكون مونديال 2026 هو المشاركة الخامسة لمودريتش في كأس العالم، حيث يعد أحد أبرز قادة المنتخب الكرواتي عبر تاريخه الحديث، بعدما خاض 196 مباراة دولية سجل خلالها 28 هدفا، وحقق مع بلاده المركز الثاني في نسخة 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022.

وعلى مستوى الأندية، لعب مودريتش لعدة فرق بارزة، أبرزها ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير ودينامو زغرب، إضافة إلى تجاربه المبكرة في كرواتيا والبوسنة، قبل أن ينضم إلى ميلان في المرحلة الأخيرة من مسيرته.

وكانت أبرز محطاته الفردية تتويجه بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، ليكسر هيمنة الثنائي ميسي ورونالدو على الجائزة في تلك الفترة، ويؤكد مكانته كأحد أعظم لاعبي خط الوسط في التاريخ الحديث.

ومع اقتراب المونديال المقبل، يستعد مودريتش لخوض آخر محطة في مسيرته الدولية، وسط توقعات بأن تكون مشاركته وداعية مليئة بالمشاعر، قبل إسدال الستار على رحلة كروية استثنائية امتدت لأكثر من عقدين.