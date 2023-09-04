بعد "رحلة شاقة".. أسود الرافدين يصلون بانكوك للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند

شفق نيوز/ وصل المنتخب الوطني العراقي الى العاصمة التايلندية بانكوك، يوم الاثنين، للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند.

وقال عضو الاتحاد مشرف المنتخب أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب وصل الى تايلند بعد رحلة شاقة متعبة وأنه سيتوجه الى مدينة شانغ ماي حيث سيقام تجمع المنتخب وخوض مواجهات البطولة".

واضاف الموسوي ان "اللاعبين المحترفين سيلتحقون بالفريق من الدول التي يقيمون فيها"، موضحا ان "المنتخب سيبدأ تدريباته في تايلاند فور وصوله مدينة (شنغ ماي)، وسيواجه في أولى مبارياته ببطولة كأس ملك تايلند نظيره الهندي في السابع من الشهر الحالي ، وبنفس اليوم يواجه لبنان نظيره التايلندي، ويلتقي الفائزان من هاتين المباراتين في النهائي في العاشر من أيلول الحالي".

وغادر وفد المنتخب العراقي العاصمة بغداد متوجهاً الى مدينة (شنغ ماي) التايلاندية أمس الأحد استعدادا للمشاركة في بطولة ملك تايلاند الدولية.

وكان مدرب المنتخب الاسباني خيسوس كاساس اختار (23) لاعباً للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند وهم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عدنان ، ريبين سولاقا ، امين الحمودي ، ماسيس ارتين ، حسين علي حيدر ، فرانس ضياء ، ميرخاس دوسكي ، أحمد يحيى ، أسامة رشيد ، أمجد عطوان ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، اندريه السناطي، حسين علي جاسم، بشار رسن ، أحمد فرحان ، زيدان إقبال ، أيمن حسين ، باشانغ عبدالله ، علي الحمادي.