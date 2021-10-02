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بعد رحلة دامت 14 ساعة.. الأولمبي العراقي يصل الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-02T16:03:37+0000
بعد رحلة دامت 14 ساعة.. الأولمبي العراقي يصل الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ وصلَ وفدُ المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستنطلق بعد غدٍ الاثنين. 

واستغرقت رحلةُ منتخبنا الاولمبي من العاصمة بغداد إلى الدمام 14 ساعة، ثماني ساعات ترانزيت بمطار حمد الدوليّ بالدوحة. 

وخضع وفدُ المنتخب إلى نظام الفقاعة في فندق الإقامة، بانتظار نتائج مسحة كورونا كي يباشر الفريق تدريباته غداً الأحد في الوحدة التدريبية الأولى له تحضيراً لمباراة فلسطين بعد غدٍ الاثنين ضمن مباريات المجموعة الأولى. 

وسيقامُ يوم غدٍ الأحد المؤتمر الفني لمباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة (12:30) مساءً، بينما سيقام المؤتمر الصحفي المشترك في الساعة الثانية مساءً. 

يشارُ إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي سيلعب بالمجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا إلى جانب منتخبات الإمارات ولبنان وفلسطين.

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