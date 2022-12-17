بعد دعوة وجهت إليه.. زيدان يرفض حضور نهائي المونديال

شفق نيوز / كشفت تقارير صحفية عن رفض الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، دعوة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لحضور نهائي كأس العالم المقام في قطر 2022.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة الأرجنتين، غدا الأحد، في نهائي مثير سيقام على ملعب لوسيل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب ما ذكرته شبكة (آر.إم.سي) سبورت، فقد رفض زين الدين زيدان، دعوة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لحضور نهائي كأس العالم.

وضرب منتخب فرنسا موعداً مع الأرجنتين، غداً الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب المغرب في نصف نهائي المونديال.