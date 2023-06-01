بعد خلل فني وانتظار دام 20 ساعة.. طائرة شباب العراق تحلق إلى إسطنبول

شفق نيوز / حلقت طائرة وفد المنتخب العراقي للشباب، متجهة إلى تركيا، قبل قليل، بعد مضي عشرين ساعة في مطار ساوباولو بالبرازيل.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب العراقي للشباب، أمضى مدة طويلة في مطار ساوباولو البرازيلي، بعد قدومه من الأرجنتين، وذلك بعد حدوث خلل بالطائرة استدعى للصيانة".

وأضاف الزاملي، أن "المنتخب تأخر ما يقارب عشرين ساعة في المطار، ومن المؤمل أن يصل إلى بغداد مساء غد أو بعد غد، حسب الظروف وتوقيتات الطيران بسبب الحجوزات وروتين التأخير".

وبين أن "الرحلة من ساوباولو ستحط في تركيا بمطار إسطنبول بعد رحلة شاقة وسيتوقف الوفد ترانزيت لساعات، ليواصل الرحلة بعدها إلى بغداد"، موضحاً أن "الفريق ربما سيتأخر ما يقارب اليومين لحين عودته إلى أرض الوطن".

وخرج منتخب العراق للشباب، من الدور الأول لبطولة كأس العالم للشباب المقامة في الأرجنتين، بعد خسارتين أمام الأورغواي وتونس وتعادل أمام إنكلترا.