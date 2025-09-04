بعد خلاف.. دهوك تجدد مع بيتر كوركيس لموسمين

شفق نيوز- دهوك

جدد نادي دهوك، يوم الخميس، عقد لاعب المنتخب العراقي ولاعبه بيتر كوركيس، لتمثيل كرة دهوك لموسمين آخرين.

وانضم بيتر كوركيس، لفريق دهوك بعد اتمام العقد الرسمي بينه وبين ادارة نادي دهوك وليتم تقديمه رسميا لوسائل الاعلام .

وكان خلاف حدث بين نادي دهوك واللاعب بيتر كوركيس في حزيران 2025، حيث غاب اللاعب عن صفوف الفريق بعد رحلته مع المنتخب الوطني، مدعياً الإصابة وغير ممتثلاً لفحوصات النادي، وهو ما اعتبرته الإدارة "تمرداً" ورداً على شكاوى جماهيرية. لاحقًا، وفي اب 2025، أعلنت إدارة دهوك عن عودة كوركيس بعد حل المشكلة العائلية التي كانت سببًا في غيابه.