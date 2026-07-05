بعد إخفاق توقعاته.. الساحر الغاني يغيّر لهجته ويمتدح ميسي

شفق نيوز- متابعة

أقدم الساحر الغاني "نانا كواكو بونسام" على تغيير لهجته بعد تأهل الأرجنتين إلى دور الـ16 بمونديال 2026، إذ نشر رسالة دعم علنية لليونيل ميسي قبل المباراة المرتقبة أمام المنتخب المصري.

وواصل ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم السعي نحو لقب كأس العالم بالفوز على منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني مباراة قوية ضد مصر في دور الـ16 للمونديال، يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يقتصر فوز الأرجنتين بمباراة الرأس الأخضر على إبقاء حامل اللقب في المنافسة، بل أثبت أيضاً خطأ أحد أكثر التوقعات تداولاً في البطولة.

وكان الساحر الغاني نانا كواكو بونسام، قد ادّعى "بثقة"، قبل أيام من المباراة، أن الرأس الأخضر سيُقصي منتخب ليونيل سكالوني.

وانتشرت تعليقاته بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفةً بُعداً جديداً غير مألوف لكأس العالم 2026.

لكن عندما جاءت النتيجة مخالفة لتوقعاته، فاجأ بونسام العديد من المشجعين باتباعه نهجاً مختلفاً تماماً.

وبدلاً من الدفاع عن توقعاته، نشر المعالج الشعبي الغاني رسالةً عامةً مُهداةً إلى ميسي على إنستغرام، مُرفقةً بصورةٍ لقائد المنتخب الأرجنتيني.

وقال: "أنا، نانا كواكو بونسام، أحبك أكثر يا أخي ميسي. لتكن قوى كوفي أو كوفي معك. قوى لا تزال معك".

واجتذب المنشور اهتمامًا واسعًا فورًا، لأنه جاء بعد وقتٍ قصيرٍ من دحض الأرجنتين توقعاته على أرض الملعب.

واستغل بونسام المنشور نفسه لتحذير متابعيه من حساباتٍ مزيفةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيته وتحاول الاحتيال على الناس.

وجاءت هذه الإشادة غير المتوقعة مُتناقضةً تمامًا مع الثقة التي أبداها قبل مباراة خروج المغلوب، حين أصرّ على أن الرأس الأخضر ستُحقق إحدى أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء حامل لقب بطولة العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها نانا كواكو بونسام عناوين الأخبار خلال البطولة الحالية.

وبنى الساحر الغاني سمعة دولية على مر السنين من خلال تنبؤاته الجريئة المتعلقة بمباريات كرة القدم رفيعة المستوى.

وخلال كأس العالم الجاري، لفت الأنظار على نطاق واسع قبل مباراة غانا وإنجلترا في دور المجموعات، بادعائه أنه كان يؤدي "طقوسًا روحية" لمنع هاري كين من هز الشباك.

وانتهت المباراة بين إنجلترا وغانا بالتعادل السلبي، مما سمح لبونسام بالاحتفال علنًا والإيحاء بأن طقوسه قد نجحت.

وادّعى لاحقًا أنه "أطلق" العنان لكين، مشيرًا إلى هدف قائد منتخب إنجلترا ضد منتخب بنما لكرة القدم بعد أيام قليلة كدليل إضافي على قدراته المزعومة.