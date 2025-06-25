بعد إخفاقين سابقين.. اتحاد الكرة العراقي ينجح بعقد اجتماع "غير عادي"

شفق نيوز – بغداد

نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، بعد اجتماع "غير عادي" للجمعية العمومية بنصاب كامل بحضور 54 عضواً من أصل 57 عضواً، بعد تأجيلين سابقين لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع نجح وتم خلاله طرح ومناقشة المقترحات التي طرحها أعضاء الهيئة العامة".

وأضاف "تم التصويت على تشكيل اللجان ومنها لجنة الانتخابات برئاسة سليم ناجح جواد التي شكلت من أعضاء مستقلين للإشراف على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبلة المقررة يوم 14 أيلول/ سبتمبر المقبل، ولجنة استئناف الانتخابات برئاسة عدلي محمد عبد الكرخي".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم عرض على الجمعية العمومية جدول أعماله الخاص بالاجتماع "غير العادي" الذي عُقد اليوم في بغداد، وتضمنت نقاطه كالآتي:

إلاعلان بأن المؤتمر تم تشكيله وفق نظام الأساسي

كلمة الرئيس

تعيين الأعضاء للتحقيق من المحضر

تعيين مدققي الأصوات

التصويت على مقترحات التعديلات على هذا النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية

انتخاب أعضاء اللجان المستقلة ولجنة التدقيق والامتثال واللجنة الانتخابية والهيئات القضائية