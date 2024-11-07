بعد خسارتين ثقيلتين.. ريال مدريد يتجه نحو "صفقة إنقاذ"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يتجه إلى عقد ما أسماه بـ"صفقة الإنقاذ"، بعد الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق أخيراً.

ويجد ريال مدريد نفسه تحت ضغط شديد بعد هزيمتين ثقيلتين متتاليتين أمام برشلونة 0-4 في الكلاسيكو، ثم هزيمة أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت المواجهتان عن وجود خلل كبير في عدة مراكز بالفريق أبرزها قلب الدفاع، ما دفع الإدارة في فالديبيباس إلى حسم الأمر والتعاقد مع لاعبين جدد.

ونشرت الصحيفة الإسبانية، تقريراً قالت فيه إن نادي ريال مدريد استقر على التعاقد مع كاستيلو لوكيبا، نجم دفاع فريق لايبزيغ الألماني، لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الشتاء المقبل.

ويرى ريال مدريد أن نجم الفريق الألماني، الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو، هو المرشح الرئيسي للانضمام إلى صفوف الريال، وتدعيم مركز قلب الدفاع.

وكان لوكيبا، البالغ من العمر 21 عاماً، على رادار الميرينغي لبعض الوقت، والآن ووفقاً للتقرير، يُنظر إليه على أنه الهدف الرئيسي لتعزيز مركز قلب الدفاع.

ويرى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن الفريق بحاجة إلى لاعب جديد في مركز قلب الدفاع، إذ لا يمكن للمدرب أنشيلوتي الاستمرار في الاعتماد فقط على الثنائي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر.

لكن التعاقد مع المدافع الفرنسي من لايبزيغ سيتطلب مبلغاً ضخماً بعد أن وقع عقداً جديداً مع النادي الألماني الشهر الماضي فقط، ملتزماً به حتى عام 2028، ما يجبر ريال مدريد على فتح خزائنه لسد الثغرة الدفاعية.

وكما ورد سابقاً، فإن ريال مدريد الآن بحاجة إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد في وقت مبكر من يناير بعد إصابة كارفخال، علاوة على ذلك، سيكون على النادي التعاقد مع لاعب خط وسط جديد لملء الفراغ الذي تركه توني كروس.

وقالت الصحيفة إنه عموماً قد تكون فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 مليئة بالأحداث المثيرة في ريال مدريد.