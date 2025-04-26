بعد خسارته مباراة.. مدرب زاخو يقدم استقالته

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق زاخو القطري، طلال البلوشي، يوم السبت، استقالته رسميا من مهمته كمدرب للنادي.

وجاءت الاستقالة بعد خسارة فريق زاخو أمام ضيفه فريق ديالى بهدف دون مقابل في مباراة جرت على ملعب زاخو ضمن الجولة 30 لدوري نجوم العراق.

وقد وافقت إدارة النادي على استقالته متمنية له التوفيق بمهمته الجديدة مع الثناء على جهوده في خدمة النادي.

وتعرض فريق زاخو الى خسارة من ضيفه ديالى بهدف وحيد ضمن المنافسات ذاتها، في مباراة جرت على ملعب نادي زاخو، و‏انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

‏وفي الشوط الثاني، سجل ديالى هدفه في الدقيقة 72 عن طريق المحترف كولينز اوباري، ‏وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 27 بالمركز 17، بينما تجمد رصيد راخو عند النقطة 53 بالمركز الثالث.

وجرت المباراة بدون حضور جماهيري بسبب معاقبة جمهور زاخو على خلفية شغب مباراة نوروز وزاخو.