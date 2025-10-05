بعد خسارته أمام القوة الجوية.. شهد يلوح بالاستقالة من تدريب الزوراء

شفق نيوز- بغداد

لوّح مدرب فريق الزوراء، عبد الغني شهد، مساء اليوم الأحد، بالاستقالة من قيادة "النوارس" بعد خسارته أمام فريق القوة الجوية في ختام الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال شهد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الذي تابعته وكالة شفق نيوز: "أنا لا أستطيع الاستمرار في قيادة الزوراء، الفريق يفتقر إلى النجوم وهو بحاجة إلى الاستغناء عن عدد من اللاعبين".

وأضاف: "ليست لدي الرغبة بالاستمرار مع الفريق وهناك ثلاثة لاعبين (لم يسمهم) يجب إبعادهم لاستمراري مع الفريق للمراحل المقبلة، لأنهم يؤثرون على مستوى الفريق العام بشكل سلبي مما ينعكس على نتائج الفريق في منافسات دووي النجوم".

وتأتي هذه الاستقالة بعد خسارة الزوراء مساء اليوم أمام فريق القوة الجوية بنتيجة 0-2، كما أن "النوارس" شهد بداية متعثرة مع انطلاق دوري نجوم العراق للموسم الحالي 2025-2026، حيث تعادل مع فريق الطلبة في أولى مبارياته بنتيجة 1-1، كما تعادل سلباً مع الكرمة في ثاني المباريات.

ويحتل فريق الزوراء المركز 16 برصيد نقطتان بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.