سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد خسارته أمام الشرطة.. حكيم شاكر يستقيل وإدارة "الصقور" تسمي جهازاً فنياً "مؤقتاً"

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-20T17:38:30+0000
بعد خسارته أمام الشرطة.. حكيم شاكر يستقيل وإدارة "الصقور" تسمي جهازاً فنياً "مؤقتاً"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، استقالة مدرب الفريق حكيم شاكر، فيما سمّت جهازاً فنياً مؤقتاً للفريق بقيادة مثنى خالد بعد تعرض الفريق لنتائج سلبية في الدوري الممتاز. 

وقال الناطق الإعلامي باسم النادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المدرب حكيم شاكر قدم استقالته الرسمية لإدارة نادي القوة الجوية"، مبينا أن "الادارة قررت تسمية جهاز فني مؤقت مكون من مثنى خالد كمدرب للفريق وهاشم خميس كمدرب لحراس المرمى وفاروق عبد جاسم مدرباً للياقة البدنية".

وأضاف محمد أن "ادارة النادي كلفت أيضاً مهدي جاسم بمهمة المستشار الفني المؤقت للفريق.

وتأتي استقالة حكيم شاكر بعد تواضع نتائج الصقور وآخرها خسارته أمام نادي الشرطة بهدفين مقابل لاشيء، فيما يحتل الفريق المركز الرابع بترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة.

related

الدوري الممتاز.. النفط يخطف ثلاث نقاط ثمينة من القوة الجوية

Date: 2022-01-01 18:04:41
الدوري الممتاز.. النفط يخطف ثلاث نقاط ثمينة من القوة الجوية

طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية الى البصرة

Date: 2021-10-24 13:41:07
طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية الى البصرة

ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

Date: 2019-07-26 14:34:22
ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

الاتحاد الآسيوي يرشح القوة الجوية لـ"فريق الشهر"

Date: 2021-04-08 19:00:36
الاتحاد الآسيوي يرشح القوة الجوية لـ"فريق الشهر"

ارجاء نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية

Date: 2021-07-13 11:11:49
ارجاء نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية

الجوية يكشف سبب غياب احمد إبراهيم عن الملاعب و"يستنكر" قراره "التصعيدي"

Date: 2022-05-07 08:06:10
الجوية يكشف سبب غياب احمد إبراهيم عن الملاعب و"يستنكر" قراره "التصعيدي"

نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

Date: 2021-02-22 19:24:52
نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

الجوية يفصح تفاصيل فشل تعاقده مع فييرا

Date: 2021-08-18 08:58:14
الجوية يفصح تفاصيل فشل تعاقده مع فييرا