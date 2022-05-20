بعد خسارته أمام الشرطة.. حكيم شاكر يستقيل وإدارة "الصقور" تسمي جهازاً فنياً "مؤقتاً"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، استقالة مدرب الفريق حكيم شاكر، فيما سمّت جهازاً فنياً مؤقتاً للفريق بقيادة مثنى خالد بعد تعرض الفريق لنتائج سلبية في الدوري الممتاز.

وقال الناطق الإعلامي باسم النادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المدرب حكيم شاكر قدم استقالته الرسمية لإدارة نادي القوة الجوية"، مبينا أن "الادارة قررت تسمية جهاز فني مؤقت مكون من مثنى خالد كمدرب للفريق وهاشم خميس كمدرب لحراس المرمى وفاروق عبد جاسم مدرباً للياقة البدنية".

وأضاف محمد أن "ادارة النادي كلفت أيضاً مهدي جاسم بمهمة المستشار الفني المؤقت للفريق.

وتأتي استقالة حكيم شاكر بعد تواضع نتائج الصقور وآخرها خسارته أمام نادي الشرطة بهدفين مقابل لاشيء، فيما يحتل الفريق المركز الرابع بترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة.