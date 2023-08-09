بعد خسارته امام النصر... السوداني يشكر الشرطة العراقي

شفق نيوز/ قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، شكره لنادي الشرطة العراقي بعد خسارته أمام النصر السعودي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وقال السوداني في منشور على منصة "X” وتابعته وكالة شفق نيوز، "كلّ التقدير والشكر لكم يا أبطال نادي الشرطة، على الأداء الرائع والتنافس الكبير الذي جعلكم ترتقون إلى هذا الدور المتقدّم، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، لقد أسعدتم الجماهير وجعلتم العراقيين يفخرون بمستواكم المميز، وشكراً للقائمين على هذه البطولة، التي عكست وجهاً مشرقاً ومتطوراً للكرة العربية".

وتأهل فريق نادي النصر السعودي الى المباراة الختامية في البطولة العربية للأندية الابطال لكرة القدم "كأس الملك سلمان"، بعد فوزه على ممثل العراق نادي الشرطة.

وانتهى الشوط الاول الذي سيطر خلاله النصر السعودي بشكل مطلق امام تراجع لاعبي الشرطة ، بالتعادل السلبي من دون اهداف والغى حكم اللقاء هدف للنصر سجله كرستيانو رونالدو في الدقيقة 31 بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء جزاء لفريق النصر جاء منها هدف المباراة الوحيد باقدام كرستيانو رونالدو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي جرت على استاد مدينة الامير سلطان، بمدينة أبها السعودية عند الساعة السادسة عصراً .