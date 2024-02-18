بعد خسارته الأخيرة..  نفط الوسط يقيل مدربه ويتفق مع "عماد عودة"

شفق نيوز/ أفادت إدارة نادي نفط الوسط الرياضي لكرة القدم، يوم الأحد، بإقالة مدربها عباس عطية وكادره المساعد بالتراضي من تدريب فريقها الكروي بعد الخسارة الكبيرة أمام النفط بنتيجة 0-4 .

وقال نائب رئيس نادي نفط الوسط هيثم عباس بعيوي، لوكالة شفق نيوز، ان الادارة اتفقت بالتراضي مع المدرب عباس عطية ومساعديه وقدمت شكرها له للجهد الذي بذله في تدريب الفريق لتعلن رسمياً عن انتهاء مشواره مع الفريق .

واضاف، ان الادارة اتفقت مع المدرب عماد عودة لكن هناك مشكلة لابد من حلها قبل التعاقد معه.

وأوضح بعيوي، ان عماد عودة يعمل لدى اتحاد الكرة مساعدا لمدرب منتخب ناشئة العراق احمد كاظم، وهنا لابد من حصول استثناء له ليدرب فريقنا الكروي.

واشار الى ان هناك قرارا اتحاديا لا يسمح من خلاله التعاقد أي مدرب لمهمة التدريب، لكننا قدمنا التماسا للاتحاد للحصول على استثناء ونأمل أن يوافق عليه.

وخسر نفط الوسط مباراته الاخيرة امام النفط برباعية نظيفة بالجولة 14 لدوري نجوم العراق ويحتل الفريق المركز الأخير برصيد 6 نقاط .