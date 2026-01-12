بعد خسارة "السوبر".. ريال مدريد يقيل الونسو ويسمي اربيلوا بديلاً

شفق نيوز- متابعة

أفاد الصحفي الإسباني الشهير فابريزيو رومانو، يوم الاثنين، بإقالة مدرب نادي ريال مدريد تشابي ألونسو من تدريب الفريق، وذلك عقب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التاريخي نادي برشلونة.

وكان ريال مدريد خسر من برشلونة، يوم أمس الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الإنماء في مدينة جدة السعودية.

وقاد ألونسو ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، في خلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل لتولي تدريب البرازيل.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل، بالاتفاق المتبادل مع المدرب تشابي ألونسو، عن إنهاء فترة توليه قيادة الفريق الأول.

وأكد النادي أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل المحبة والإعجاب من قبل جميع جماهير ريال مدريد، نظرًا لمكانته كأسطورة تمثل دائمًا قيم النادي. وشدد النادي على أن ريال مدريد سيظل دومًا بيته.

وعبر النادي عن شكره العميق لألونسو وجهازه الفني على جهودهم وتفانيهم طوال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجديدة من مسيرتهم المهنية.

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بمختلف البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، وحقق 24 انتصارًا وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وأكد نادي ريال مدريد أن ألفارو أربيلوا هو المدرب الجديد للفريق الأول، والذي يتولى منصب المدير الفني لفريق كاستيا منذ حزيران/يونيو 2025، وقد أمضى مسيرته التدريبية بأكملها في أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2020.

وقاد فريق إنفانتيل أ في موسم 2020-2021، وفاز معه بلقب الدوري، ثم فريق كاديتي أ في موسم 2021-2022، وفريق يوفينيل أ من عام 2022 إلى عام 2025. بصفته مدربًا لفريق يوفينيل أ، حقق الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023 (الدوري، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا)، وفاز بلقب الدوري في موسم 2024-2025.

بصفته لاعبًا، كان ألفارو أربيلوا جزءًا من ريال مدريد خلال إحدى أنجح فترات تاريخه. ارتدى قميص الفريق بين عامي 2009 و2016، وخاض 238 مباراة رسمية.

وخلال تلك الفترة، فاز بثمانية ألقاب: لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.

ومع المنتخب الإسباني، كان ألفارو أربيلوا جزءًا من حقبة تاريخية، حيث فاز بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وبطولتين أوروبيتين (2008 و2012). وقد شارك في 56 مباراة دولية مع إسبانيا.