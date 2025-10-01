بعد خسارة الزوراء.. كريستيانو رونالدو يتفاعل "بلا كلام" مع فوز النصر

شفق نيوز- بغداد

تفاعل نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الأربعاء، على فوز فريقه النصر السعودي على الزوراء العراقي بنتيجة 2-0 على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب انتهاء المباراة - والتي غاب عنها - منشوراً عبر خاصية "الستوري" تتضمن نتيجة المباراة مرفقة بإيموجي "عضلة الذراع" في أسفلها، دون أن يضيف في المنشور أي نص.

ويستخدم هذا الإيموجي للتعبير عن القوة، أو العزم، أو إظهار قوة جسدية، أو كإشارة إيجابية مثل "أحسنت صنعاً" أو "هذا رائع".