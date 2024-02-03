بعد خروج فريقه من بطولة آسيا.. كاتانيتش ينفجر غضباً أمام الصحفيين

شفق نيوز/ قال سريتشكو كاتانيتس مدرب منتخب اوزبكستان في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، بعد خسارة فريقه أمام العنابي مضيف البطولة، إن هذه النسخة التي تقام في قطر هي "اسوأ نسخة من بطولات امم اسيا وأضعفها فنياً".

وقال، كاتانيتش، "لم ارى في حياتي اسوء من هكذا حكام من الذين قادوا اللقاء، وكنت افضل ان نلعب اليوم بدون حكام".

وأوضح "عندما اوجه اللاعبين يقوم الحكم بانذاري في حين نرى مدرب قطر يتجول وكأنه في بيته .هل هذه هي العدالة ؟!".

واليوم، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، بعد فوز منتخب قطر على نظيره أوزبكستان بركلات الترجيح (3-2).