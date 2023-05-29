بعد خروج الشباب من كأس العالم.. درجال وكاساس في بغداد لإعداد المنتخب العراقي

شفق نيوز/ غادر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، ومدرب المنتخب خيسوس كاساس، يوم الاثنين، العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس عائدان الى العاصمة بغداد بعد انتهاء مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الانكليزي.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس رافق رئيس الاتحاد برحلته وسيصلان للعراق لعقد اجتماع مرتقب لوضع برنامج للمنتخب العراقي".

وبين ان "المنتخب العراقي سيخوض مباراة ودية أمام كولومبيا في 16 حزيران المقبل في إسبانيا، ضمن فترة معسكر تدريبي بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس للفترة من 12 ولغاية 20 حزيران المقبل".

واضاف ان "اجتماعاً خاصاً سيجمع الاتحاد بكاساس لمناقشة الجوانب الفنية والادارية والتحضيرية الخاصة بمشوار المنتخب قبل الشروع بمعسكره المرتقب في فالنسيا الاسبانية".

واشار الى ان "الاتحاد سيناقش منهاج كاساس في تجمع المنتخب قبل توجهه الى اسبانيا للاقامة بدخول معسكر تدريبي يتخلله مباراتين وديتين".

واكد الزاملي ان "الاتحاد سيضع برنامجاً خاصاً لاعداد المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركات ومراحل إعداد مقبلة عدة".

وتواجد كلا من درجال وكاساس في الأرجنتين لمتابعة أداء منتخب العراق للشباب ضمن منافسات التأهل الى كأس العالم دون سن 20 عاما، والذي خرج منها بعد خسارته في مباراتين بواقع 7 اهداف دون أن يسجل هدفا واحدا.

يشار الى تأهل منتخبات الأرجنتين وأوزبكستان ونيوزيلندا وأمريكا والإكوادور وسلوفاكيا وكولومبيا وإسرائيل والبرازيل وإيطاليا ونيجيريا وإنجلترا والأوروغواي وتونس وغامبيا وكوريا الجنوبية إلى منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للشباب دون 20 عاما التي ستنطلق يوم الثلاثاء.