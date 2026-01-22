بعد حل الأزمة المالية.. النجف يبرم تعاقدات شتوية لإنقاذ الفريق

شفق نيوز– النجف

كشف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي النجف هاتف شمران، يوم الخميس، عن إبرام إدارة النادي سلسلة تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في خطوة تهدف إلى إنقاذ الفريق من تراجع نتائجه وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بعد مرحلة لم تعكس مكانته الحقيقية وتاريخه في الكرة العراقية.

وقال شمران لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي اتجهت إلى التعاقد مع لاعبين يمتلكون مستوى فنياً عالياً من أجل إعادة التوازن للفريق وتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب انفراج الأزمة المالية التي مر بها النادي بعد الدعم الذي تلقاه من محافظة النجف.

وأوضح أن الإدارة حرصت على تعزيز صفوف الفريق بعناصر محلية وأجنبية قادرة على إحداث الفارق، مبيناً أن عدداً من اللاعبين المحترفين التحقوا بالفعل بتدريبات الفريق، فيما من المؤمل وصول بقية الأسماء تباعاً، بهدف تكوين مجموعة متجانسة تعيد للنجف صورته المعهودة كفريق صعب ومنافس.

وأشار شمران إلى أن رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة يعملون بجهد كبير منذ تسلمهم المسؤولية، ولا سيما بعد مغادرة المدرب السابق وعدد من اللاعبين نتيجة عدم تسلم مستحقاتهم المالية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتوفير الاستقرار الإداري والفني من أجل إخراج الفريق من وضعه الحالي.

وضمت التعاقدات الجديدة لاعبين محليين ومحترفين في مختلف المراكز، وجاءت على النحو الآتي:

اللاعبون المحليون:

محمد زامل، أحمد جلال، علي كوتي، حسين عباس، مصطفى زهير، مرتضى رزاق، سجاد علاء، مؤمل أحمد.

اللاعبون المحترفون:

إسماعيل ليم، إيفياني إيفياني، أيمن سوده، إبراهيم موسى، محمد هاشم، محمد فوزي محمود، معطي العنبري.

ويحتل فريق النجف المركز التاسع عشر برصيد سبع نقاط بعد انتهاء الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.