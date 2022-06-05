بعد حصوله على 5 أوسمة عالمية.. اتحاد المواي تاي: سنعد منتخبات قادرة مواكبة الدول المتطورة

شفق نيوز/ اكد رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علگ يوم اﻷحد، بأن ما حققه لاعبو مواي تاي العراق في بطولة العالم التي اختتمت في أبوظبي أمس يعد انجازاً مميزاً للعبة.

وقال علگ لوكالة شفق نيوز؛ إن "حصولنا على خمسة أوسمة من بين 85 دولة مشاركة يعد إنجازاً للرياضة العراقية".

واضاف علگ، "سعداء بالإنجاز المتميز، والتتويج بخمسة اوسمة عالمية"، لافتاً إلى أن "ما تحقق صعب لكن الحفاظ على الانجاز أصعب".

واشار الى ان "الاتحاد سيعمل على دعم ابطال المواي تاي واعداد منتخباتنا بشكل جيد بإقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية مع دول متقدمة باللعبة، بغية مواكبة التطور التي تشهدها دول العالم المتقدمة وتعزيز مستويات لاعبينا وتطوير ادائهم واعدادهم للبطولات الخارجية المقبل".

وثمن رئيس اتحاد المواي تاي، دور رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، واعضاء المكتب التنفيذي لدعمهم المتواصل للعبة وتهيئة مدربين على مستوى عال للعبة.

وحصل اللاعب المصطفى وسام، على فضية العالم بوزن 48 كغم، كما حصل اللاعب مصطفى التكريتي على برونزية العالم بوزن 81 كغم، فاز اللاعب علي الكناني ببرونزية العالم بوزن 54 كغم، وظفر اللاعب أيوب حسين برونزية العالم بوزن 57 كغم، كذلك حاز اللاعب مقداد كاظم على برونزية العالم بوزن 45 كغم.

ووصل المنتخب العراقي للمواي تاي مطار بغداد الدولي ظهر اليوم قادما من الإمارات بعد مشاركته بالبطولة العالمية.