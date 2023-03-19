بعد حصوله على لقب الوصيف.. منتخب الشباب يصل الى بغداد (صور)

شفق نيوز/ وصل منتخب شباب العراق الى بغداد يوم الاحد، قادما من اوزبكستان بعد حصوله على المركز الثاني اسيويا وبلوغ كأس العالم.

ذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "كان في استقبال وفدَ منتخب الشباب الحائز على المركز الثاني في بطولةِ آسيا التي أقيمت في أوزبكستان والمتأهل إلى كأس العالم للشباب".

وأضاف البيان؛ ان "رئيسُ الاتحاد عدنان درجال وأعضاء الاتحاد محمد ناصر وخلف جلال، وغانم عريبي وأحمد الموسوي وغالب الزاملي والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان، فضلاً عن ممثلي وزير الشباب والرياضة مدير العلاقات حسام حسن ومدير دائرة التربيّة البدنية موفق عبد الوهاب وعددٍ من وسائل الإعلام والجمهور الرياضي" كانوا في استقبال منتخب شباب العراق.

وخسر منتخب شباب العراق امس السبت امام نظيره الاوزبكي 0-1 في المباراة النهائية لإحراز لقب بطولة كأس آسيا للشباب لكرة القدم دون 20 عاماً.