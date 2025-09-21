بعد حصاده 43 ميدالية متنوعة.. العراق يستعد للمشاركة بدورة التضامن الإسلامي السادسة

شفق نيوز- بغداد

تستضيف العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وهو الحدث الرياضي الأكبر لدول منظمة التعاون الإسلامي، حيث يشارك أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة، من بينها العراق الذي اعتاد لاعبوه تسجيل حضور مشرّف في هذه الدورة منذ انطلاقتها الأولى.

ونجح العراق في حصد 43 ميدالية عبر مشاركاته السابقة، بواقع 13 ميدالية ذهبية، و17 فضية، و13 برونزية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المنتخبات العربية في تاريخ الدورة، وجاءت أبرز إنجازاته في النسخة الأولى بمدينة مكة عام 2005، حين حقق 25 ميدالية دفعة واحدة، بينها 9 ذهبيات في رفع الأثقال.

وتوزعت إنجازات العراق على عدة رياضات، أبرزها رفع الأثقال التي شكلت علامة فارقة في حصاده الذهبي، إلى جانب ألعاب القوى والمصارعة والملاكمة وكرة اليد والغطس، حيث تمكن أبطال العراق من اعتلاء منصات التتويج في أكثر من مناسبة، معبرين عن قدراتهم التنافسية العالية.

ولا تقتصر أهمية المشاركة العراقية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي على الميداليات فقط، بل تكمن أيضاً في إتاحة الفرصة للاعبين للاحتكاك بنخبة من نجوم الرياضة في العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن تُقام منافسات نسخة الرياض 2025 في خمسة مواقع رئيسية هي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وميدان الجنادرية، والمسار الرياضي، وبوليفارد الرياض سيتي، ما يعكس حجم التنظيم الكبير والإمكانات التي تسخرها المملكة العربية السعودية لضمان نسخة استثنائية من الدورة.