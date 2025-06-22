بعد حسم دوري النجوم .. ثلاثة فرق تمثل العراق بالبطولات القارية والخليجية

شفق نيوز/ حسمت الأندية العراقية الثلاث الاولى في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025 مشاركاتها في البطولات القارية والخليجية بحسب المراكز التي حققتها الفرق الثلاثة بعد اتضاح الصورة لفرق الدوري العراقي في أعقاب انتهاء الجولة الـ 36 .

وسيمثل نادي الشرطة صاحب لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم الاندية العراقية في دوري أبطال آسيا النخبة 1 .

بينما سيمثل نادي الزوراء الذي حسم وصافة دوري نجوم العراق ، الاندية العراقية في دوري أبطال آسيا النخبة 2 .

في حين سيمثل نادي زاخو الذي حسم المركز الثالث في دوري نجوم العراق لصالحه ، في بطولة كأس الخليج العربي للأندية الأبطال .

وحسم فريق الشرطة، حصوله على المركز الأول قبل انتهاء دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024 -2025 بجولتين، برصيد 83 نقطة، وحل الزوراء بمركز الوصافة برصيد 74 نقطة، بينما جاء فريق زاخو بالمركز الثالث برصيد 67 نقطة .