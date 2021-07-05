بعد حسم الدوري.. رئيس نادي القوة الجوية: نتطلع لكأس العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، يوم الاثنين، أن أنظار الفريق تتجه نحو كأس العراق بعد حسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال جاهد لوكالة شفق نيوز، إن "الانجاز المبكر الذي تحقق لفريق القوة الجوية بتتويجه بلقب الدوري لموسم 2020-2021 جاء بتظافر الجميع وحبهم للنادي".

وأضاف "الفريق حسم الدوري بجدارة وبفارق كبير عن اقرب منافسه ونحن نسعى لحث الفريق على الفوز بالادوار الثلاثة المتبقية من منافسات الدوري ولذلك لأهميتها في تحقيق الفريق اعلى رصيد له منذ تشكيله".

وتابع جاهد "بعد ان حسمنا لقب الدوري الممتاز ستكون أعيننا على لقب كأس العراق لاسيما وان مباراة حاسمة تنتظرنا مع فريق الزوراء في ختام كأس العراق".

وبين ان "لقب الدوري لم يأتي بسهولة او بمحض الصدفة بل جاء عبر تخطيط واسع وعمل طويل قام به كل ابناء النادي"، مؤكدا ان "النادي بكل كوادره سيكرم ولن نستثني بتكريمنا اصغر موظف لان الجميع ساهم بتحقيق هذا الانجاز".

وحسم فريق القوة الجوية لكرة القدم عصر اليوم، لقب الدوري الممتاز لصالحه قبل ثلاثة ادوار من انتهائه، بعد تغلبه على النفط 4-1 في الجولة 35 من منافسات الدوري الممتاز.