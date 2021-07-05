سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد حسم الدوري.. رئيس نادي القوة الجوية: نتطلع لكأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-05T17:53:54+0000
بعد حسم الدوري.. رئيس نادي القوة الجوية: نتطلع لكأس العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، يوم الاثنين، أن أنظار الفريق تتجه نحو كأس العراق بعد حسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال جاهد لوكالة شفق نيوز، إن "الانجاز المبكر الذي تحقق لفريق القوة الجوية بتتويجه بلقب الدوري لموسم 2020-2021 جاء بتظافر الجميع وحبهم للنادي".

وأضاف "الفريق حسم الدوري بجدارة وبفارق كبير عن اقرب منافسه ونحن نسعى لحث الفريق على الفوز بالادوار الثلاثة المتبقية من منافسات الدوري ولذلك لأهميتها في تحقيق الفريق اعلى رصيد له منذ تشكيله".

وتابع جاهد "بعد ان حسمنا لقب الدوري الممتاز ستكون أعيننا على لقب كأس العراق لاسيما وان مباراة حاسمة تنتظرنا مع فريق الزوراء في ختام كأس العراق".

وبين ان "لقب الدوري لم يأتي بسهولة او بمحض الصدفة بل جاء عبر تخطيط واسع وعمل طويل قام به كل ابناء النادي"، مؤكدا ان "النادي بكل كوادره سيكرم ولن نستثني بتكريمنا اصغر موظف لان الجميع ساهم بتحقيق هذا الانجاز".

وحسم فريق القوة الجوية لكرة القدم عصر اليوم، لقب الدوري الممتاز لصالحه قبل ثلاثة ادوار من انتهائه، بعد تغلبه على النفط 4-1 في الجولة 35 من منافسات الدوري الممتاز.

related

الكرخ أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس العراق

Date: 2021-06-03 15:50:27
الكرخ أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس العراق

القوة الجوية يحسم لقب الدوري الممتاز لصالحه

Date: 2021-07-05 15:50:38
القوة الجوية يحسم لقب الدوري الممتاز لصالحه

التطبيعية تنفي تأجيل مباريات نصف نهائي كأس العراق

Date: 2021-06-05 08:11:33
التطبيعية تنفي تأجيل مباريات نصف نهائي كأس العراق

القوة الجوية يعادل تركتور سازي الايراني في ثالث مواجهاته بدوري ابطال اسيا

Date: 2021-04-20 17:07:12
القوة الجوية يعادل تركتور سازي الايراني في ثالث مواجهاته بدوري ابطال اسيا

ايمن حسين يؤكد جاهزيته لمواجهة نفط الوسط غداً الجمعة

Date: 2021-05-06 18:28:24
ايمن حسين يؤكد جاهزيته لمواجهة نفط الوسط غداً الجمعة

القوة الجوية يقترب من لقب الدوري الممتاز بعد فوز صعب على الكرخ

Date: 2021-06-23 19:07:59
القوة الجوية يقترب من لقب الدوري الممتاز بعد فوز صعب على الكرخ

كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

Date: 2021-01-23 07:53:53
كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

اختيار فهد طالب وحمادي أحمد للتشكيلة المثالية لكأس الاتحاد الآسيوي

Date: 2021-04-18 20:59:40
اختيار فهد طالب وحمادي أحمد للتشكيلة المثالية لكأس الاتحاد الآسيوي