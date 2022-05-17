بعد إحرازهم الدوري.. مدرب الشرطة يكرم لاعبيه بـ"سمك مسگوف" والجوية يشكو "التسلل"

شفق نيوز/ توج فريق الشرطة، يوم الثلاثاء، رسمياً بطلاً للدوري العراقي الممتاز وذلك قبل 7 جولات من ختام الموسم الكروي 2021-2022.

جاء ذلك بعد فوز الشرطة على القوة الجوية في مباراة مؤجلة من الجولة 27 بنتيجة 2-0.

وقال مدرب الشرطة مؤمن سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة الشرطة وفرت المناخ الجيد للفريق وكانت الاجواء مناسبة للجهاز الفني واللاعبين ولم يبخلوا باي شيء من ناحية تهيئة الفريق".

وأضاف، "أكدت للاعبي الشرطة في المحاضرة التي سبقت اللقاء، بأن ثقتنا عالية بكم وفوزكم اليوم سيعزز من التتويج، لاسيما وان المباراة تقام بين قطبي الكرة العراقية وتعد حاسمة لنا بوقت مبكر وقبل سبع جولات".

ولفت سليمان الى أنه "وعد اللاعبين بدعوة عشاء خاصة على سمك مسكوف بغدادي في حال فوزهم اليوم والتتويج باللقب وسيلبي الوعد اليوم".

من جهته قال المدرب المساعد للقوة الجوية مثنى خالد، "انا لا احب المبررات لكن اود ان اوضح بان فريقنا فقد ستة من ابرز اللاعبين مابين اصابة وحرمان وان دكة البدلاء كانت خالية من لاعب بديل لخط الوسط".

واضاف، "كنا افضل من فريق الشرطة في الشوط الثاني وقد جاء الهدف الاول من خطاأ فردي بينما الهدف الثاني كان تسللاً واضحاً".

ووعد خالد جمهور القوة الجوية، بـ"التعويض في المباريات المتبقية والتركيز في المرحلة المقبلة على لقب كأس العراق".

وتوج فريق نادي الشرطة مساء اليوم، بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022 قبل سبع جولات من انتهاء الدوري وذلك بعد تغلبه في مباراة قمة جماهيرية على فريق القوة الجوية بنتيجة 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 27 جرت على ملعب الشعب الدولي .