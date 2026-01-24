بعد أحداث مباراة زاخو.. رئيس نادي دهوك مطمئناً: اللاعبون والكوادر "بخير"

شفق نيوز- دهوك

أكد رئيس نادي دهوك الرياضي، عبدالله جلال، يوم السبت، سلامة جميع لاعبي الفريق والكادر الإداري، مشيراً إلى عدم تُسجَّل أي إصابات عقب مباراة دهوك وزاخو.

وقدم جلال، شكره إلى محافظ أربيل والأجهزة الأمنية على حسن الاستقبال وتوفير الحماية لبعثة النادي، مشدداً على أن دهوك وزاخو عائلة واحدة، ولا يمكن لأي أحد أن يفرق بينهما.

وانتقد جلال، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، استخدام لغة الشتائم على منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن من يروج لها لا يمثل الأخلاق الرياضية ولا أهالي زاخو.

كما طالب الجهات المختصة بمحاسبة كل من يثير العنف دون تمييز، مشيراً إلى أن نادي دهوك تنتظره مباراة مهمة يوم الأربعاء المقبل.

ودعا جلال، الجماهير إلى "مساندة الفريق بروح رياضية عالية".

يذكر أن المباراة بين دهوك وزاخو، التي أقيمت على ملعب أربيل، انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل فريق ضمن دوري نجوم العراق، وشهدت عقبها مشاجرات واحتكاكات خفيفة.