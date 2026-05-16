بعد أحداث آخر مباراة.. وفد من نادي دهوك يزور الموصل ويقدم الاعتذار

شفق نيوز- نينوى

أكدت إدارتا ناديي الموصل ودهوك، يوم السبت، أن الأحداث التي رافقت مباراتهما الأخيرة لا تمثل طبيعة العلاقة التاريخية والأخوية بين أبناء المحافظتين، فيما قدم وفد من نادي دهوك اعتذاراً رسمياً خلال زيارة إلى مدينة الموصل.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى أحمد الكيكي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وسائل إعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن وفداً من نادي دهوك برئاسة رئيس نادي دهوك عبد الله جلال زار الموصل والتقى رئيس نادي الموصل ربيع عبد الوهاب.

واكد أن دهوك والموصل مدينة واحدة، وما يفصل بينهما مجرد حدود إدارية.

وأضاف الكيكي أن ما حدث في المباراة "حادثة عابرة وغير مسؤولة من أشخاص طائشين"، مشيراً إلى أن نادي دهوك قدم شكوى رسمية بحق المتسببين بالتجاوزات قبل نادي الموصل، فيما باشرت سلطات إقليم كوردستان، بتوجيه من وزير الداخلية ومحافظ دهوك، باتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع المتورطين السجن.

من جانبه، قدم رئيس نادي دهوك عبد الله جلال، اعتذاراً إلى نادي الموصل وجماهيره، مؤكداً أن ما جرى "لا يمثل جماهير دهوك ولا الموصل"، مضيفاً أن "التشنجات التي حصلت كانت نتيجة قرارات تحكيمية".

وشدد على استمرار احتضان ملعب دهوك لنادي الموصل خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد رئيس نادي الموصل ربيع عبد الوهاب أن العلاقة بين الموصل ودهوك "أكبر من مباراة كرة قدم"، مشيراً إلى أن ما حدث لا يمثل مدينة دهوك ولا أهلها، داعياً إلى الحفاظ على وحدة الصف وعدم السماح لأي جهة بإثارة الفتنة بين أبناء المحافظتين.

وشهدت مباراة دهوك والموصل ضمن دوري نجوم العراق أحداث توتر واعتداءات أعقبت نهاية اللقاء، ما أثار ردود فعل واسعة وبيانات تضامن ودعوات للتهدئة من شخصيات رياضية وإعلامية وسياسية في نينوى وإقليم كوردستان.

وكانت إدارة نادي الموصل، أكد اليوم السبت، رفضها الكامل لما رافق مباراة الفريق أمام نادي دهوك من "أحداث وتصرفات مؤسفة" خرجت عن إطار الروح الرياضية، مشددة على أن ما جرى لا يمثل جماهير دهوك ولا طبيعة العلاقة التاريخية بين أبناء المحافظتين.