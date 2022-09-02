بعد أحداث البصرة.. شفق نيوز تتحرى مصير "خليجي 25"

شفق نيوز / أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن الحديث عن نقل بطولة خليجي 25 من البصرة العراقية إلى الكويت، مازال مبكراً ولا داعي للتخوف والقلق.

وجاء استفسار وكالة شفق نيوز، عن مصير استضافة البصرة لخليجي 25، بعد القرار الآسيوي الأخير القاضي بسحب استضافة العراق للمجموعة السادسة لنهائيات كأس آسيا للشباب، التي كان من المقرر إقامتها في البصرة.

وأبدى ممثل العراق عضو اتحاد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، شامل كامل، خلال حديثه للوكالة، استغرابه من بعض التصريحات الاعلامية التي تطلق في وسائل مختلفة رغم عدم صدور أي تصريح من الاتحاد الخليجي بهذا الشأن".

وأكد شامل، أن "رئيس وأعضاء الاتحاد الخليجي، جميعهم ساعون ومتعاونون مع العراق، لإقامة البطولة في البصرة"، لافتاً إلى أن "التظاهرات مسألة طبيعية تحدث بأي دولة وتنتهي بعد وقت قصير، وعليه الوقت ما زال مبكراً".