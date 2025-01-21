بعد حادثة ملعب كربلاء.. حكم مباراة النفط وزاخو يتعرض للاعتداء

شفق نيوز/ كشف الحكم الدولي محمد طارق احمد، يوم الثلاثاء، عن تعرضه لإعتداء من مشرف فريق نفط البصرة اسعد كريم، بعد انتهاء مباراة نفط البصرة وزاخو.

‏وقال طارق، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "تعرض لإصابة في يده بعد انتهاء مباراة البصرة وزاخو ضمن منافسات الجولة 15 والتي انتهت لصالح زاخو 3-2"، مبيناً أن "الضربة استهدفت عصب سبابة الكف".

‏وأشار طارق، إلى أنه "تعرض للعديد من التجاوزات ولم يغادر أرض الملعب رغم انتهاء المباراة بسبب التهجم المستمر والوعيد من قبل إداريي النادي إلا بعد تأمين خروجه من الملعب بحماية".

‏وأضاف طارق، أن "ما حدث معيب ولا يمت بصلة للرياضة وعلى الفرق ان تتقبل ثقافة الفوز الخسارة سيما وأن المباراة معرضة لآخر لحظة إلى قرارات تحكيمية تصب أو لا تصب لصالح اي الفريق"، مؤكداً خضوعه "لإسعافات أولية في البصرة قبل العودة إلى بغداد لإتمام الفحوصات ومعالجة الحالة".

‏وتابع طارق، قائلاً إن "الأمر سيترك للجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم للبت في القضية".

يذكر أن عدداً من المتواجدين في دكة بدلاء فريق نفط البصرة تهجموا على حكم اللقاء محمد طارق، بعد انتهاء لقاء نفط البصرة وزاخو.

التوترات بين الدكة والحكم جاءت على خلفية احتساب ركلة جزاء لزاخو والتي جاء من خلالها هدف الفوز، فضلاً عن طرد قائد فريق نفط البصرة قبل نهاية اللقاء بدقيقة بعد بصقه على لاعب زاخو أثناء سير اللقاء.

وقبل أيام قليلة، تعرض الحكم الدولي حسين فلاح لاعتداء وضرب بحجر في رأسه نتج عنه إصابة خطيرة في ملعب كربلاء خلال مباراة فريقي كربلاء ودهوك تم نقله على إثرها إلى المستشفى.