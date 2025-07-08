بعد جلسة "مشحونة".. انتخاب إدارة جديدة للاتحاد الفرعي لكرة القدم بصلاح الدين

شفق نيوز– صلاح الدين

جرت انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بعدما شهدت أحداثاً مؤسفة واعتداء على اللجنة الانتخابية مما أدى لنقل مكان إجرائها من مقر الاتحاد إلى مديرية رياضة وشباب المحافظة.

وأسفرت نتائج انتخابات اتحاد كرة القدم بمحافظة صلاح الدين، بحسب ما أبلغ به مراسل وكالة شفق نيوز، عن فوز صدام عزيز بالرئاسة وحصل على 7 أصوات، وفاز فائق نصيف بمنصب نائب الرئيس وحصل على 6 أصوات.

وفاز بالعضوية كل من حسن مهدي بحصوله على 7 أصوات، وعدي منذر بحصوله على 7 أصوات أيضاً.

وحضر عملية الانتخاب 7 أعضاء من أصل 9 أعضاء للهيئة العامة.

وقد تم استبعاد منافس الرئيس والرئيس السابق جواد الجبوري عن الانتخابات بقرار الهيئة العامة بسبب تجاوزه وضربه رئيس اللجنة الانتخابية.

هذا وكان رئيس الاتحاد الفرعي لصلاح الدين، جواد الجبوري، قد هاجم في وقت سابق من اليوم، رئيس اللجنة الانتخابية بالضرب، خلال انتخابات الاتحاد بسبب عدم انسجامه مع متطلبات اللجنة الانتخابية، ما دفع اللجنة إلى تحويل موقع الانتخاب إلى مكان آخر.