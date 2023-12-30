بعد جدل كبير.. محمد طارق يعود للتحكيم بلا "وشم"

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، السماح للحكم الدولي محمد طارق العودة إلى التحكيم مجدداً، بعد قرار إيقافه بسبب وشم "الأسد" الذي خط على فخذه.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام محمد عرب، لوكالة شفق نيوز: "لقد تمت تسوية الأمر بعد استدعاء الحكم من قبل مدير دائرة الحكام في الاتحاد علي صباح، وتم الاتفاق على إنهاء الموضوع".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على إخفاء الوشم والعودة إلى قيادة مباريات دوري نجوم العراق بجد واجتهاد"، مشيراً إلى أن "لجنة الحكام وبعد جلسة مدير دائرة الحكام مع الحكم الدولي محمد طارق، رفعت الإيقاف وكلفته بتحكيم مباريات من دوري نجوم العراق".

ولفت عرب إلى أن "اللجنة قررت تكليفه لأول مباراة بعد الإيقاف والتي ستجمع نادي زاخو بنادي الكهرباء في إطار منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق ".

وعاشت الصافرة العراقية، خلال الأيام القليلة الماضية، تصعيداً غير مسبوق، وحالة انقسام في الآراء فجّرها إعلان رئيس لجنة الحكام منع الحكم الدولي محمد طارق من التحكيم "إلا في حال رفعه الوشم الموجود على جسده".

ومنذ أكثر من أسبوع، أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.

وإثر هذا القرار، رفع الحكم الدولي محمد طارق، شكوى قضائية ضد رئيس لجنة الحكام، وأعلن عزمه مقاضاته بدعوى تشهير.