بعد جدل جماهيري.. نادي دهوك يعدل رمز قميص الموسم الجديد

شفق نيوز- دهوك

أعلنت إدارة نادي دهوك لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعديل الرمز المطبوع على القميص الجديد للموسم المقبل، بعد أن أثارت صورته حالة جدل بين الجماهير عقب الكشف الرسمي عنه أمس.

وقال رئيس النادي عبد الله جلال خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "تصميم القميص الجديد شهد اعتراضات من بعض المشجعين بعد ظهور رمز الشمس، الذي اعتبره البعض مرتبطاً بالديانة الإيزيدية، في حين تمنع تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم استخدام الرموز ذات الطابع الديني على قمصان الأندية".

وأضاف جلال أن "الإدارة قررت استبدال صورة الشمس برمز آخر مأخوذ من علم إقليم كوردستان، وهو شمس تحمل اثني عشر شعاعاً، بهدف إنهاء الجدل وتفادي أي التباس".

وطالب رئيس النادي جماهير الفريق بـ"وقف النقاشات الحادة التي رافقت الإعلان عن القميص الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي".